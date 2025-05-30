В Минске проходят памятные мероприятия к 26-й годовщине трагедии на Немиге

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В Минске проходят памятные мероприятия, приуроченные к 26-й годовщине трагедии в подземном переходе на Немиге, в результате которой 30 мая 1999 года погибли 53 человека, пишет БЕЛТА.

Утром в Свято-Духовом кафедральном соборе была отслужена Божественная литургия с поминовением жертв. Затем верующие прошли крестным ходом к месту трагедии у станции метро "Немига", где возложили цветы на ступени перехода. Там же была совершена поминальная лития.

На месте событий установлена мемориальная композиция - 53 бронзовых цветка символизируют количество погибших, на ступенях выбита надпись: "53 рубцы на сэрцы Беларусi". Память о погибших также увековечена в крипте храма-памятника в честь Всех Святых - там размещена мемориальная доска с именами тех жертв. Сегодня здесь также пройдет поминальная служба.

Минчанка Ольга Наровская, пришедшая на место трагедии с букетом алых роз, поделилась: "Мне было всего 11 лет, но я помню, как вся страна скорбела. С тех пор каждый год стараюсь прийти сюда. Это наша общая боль и наша память", - сказала она.