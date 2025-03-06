В Минске прошел областной этап национального фестиваля патриотической песни "Солдатский конверт"

Помним и гордимся. "Солдатский конверт" развернули в Центральном регионе. Фестиваль патриотической песни, посвященный 80-летию Великой Победы, стал символом единства и уважения к истории.

29 исполнителей продемонстрировали свои таланты в разных номинациях - от солистов до вокальных ансамблей. Тематика композиций охватила как песни военных времен, так и современные произведения, посвященные Великой Отечественной войне.

Татьяна Клишевич, первый секретарь Минского областного комитета БРСМ:

"На конкурсе представлены все регионы, принимает участие молодежь от 18 лет до 31 года. ребята исполняют песни тематики Великой Отечественной войны и патриотической направленности. Главная цель не забывать подвиг нашего народа, количество поломанных судеб, положенных жизней".