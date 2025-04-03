В Минске прошла конференция "Память о Великой Победе!"

11 апреля Минск принимал конференцию "Память о Великой Победе!"

Актив форума составляли свыше 500 человек - представительницы прекрасного пола. Поскольку конференция городская, то участвовал весь Минск. Присутствовали делегации из России: география обширная - от Смоленска до Мурманска. Символически начали встречу возле стелы "Минск - город-герой".

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

"Основным лейтмотивом конференции, которая проходит в Минске уже 4-й раз, является тема Великой Победы. Мы будем сохранять то, что было, и передавать от поколения в поколение. Кроме того, сегодня конференция пройдет в необычном формате, потому что это будет совмещено с творчеством".

"Мы очень рады присутствовать на данном мероприятии, считаем его очень полезным и необходимым в современном мире. Наш доклад посвящен женщинам-героиням, которые помогали приближать Победу", - рассказала заместитель председателя правления Московского регионального отделения Союза женщин (Россия) Людмила Ефименко.