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В Минске прошла конференция "Память о Великой Победе!"
11 апреля Минск принимал конференцию "Память о Великой Победе!"
Актив форума составляли свыше 500 человек - представительницы прекрасного пола. Поскольку конференция городская, то участвовал весь Минск. Присутствовали делегации из России: география обширная - от Смоленска до Мурманска. Символически начали встречу возле стелы "Минск - город-герой".
Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
"Основным лейтмотивом конференции, которая проходит в Минске уже 4-й раз, является тема Великой Победы. Мы будем сохранять то, что было, и передавать от поколения в поколение. Кроме того, сегодня конференция пройдет в необычном формате, потому что это будет совмещено с творчеством".
"Мы очень рады присутствовать на данном мероприятии, считаем его очень полезным и необходимым в современном мире. Наш доклад посвящен женщинам-героиням, которые помогали приближать Победу", - рассказала заместитель председателя правления Московского регионального отделения Союза женщин (Россия) Людмила Ефименко.
К встрече в онлайн-формате по видеосвязи присоединились гости - Брест, Китай, Кыргызстан. Также была представлена экспозиция "Женщины Великой Победы", рассказывающая о судьбах наших современниц, переживших Великую Отечественную войну.