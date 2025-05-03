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В Минске прошла первая генеральная репетиция парада
В День Победы грандиозные мероприятия пройдут по всей стране, знаковые - в Минске. Одно из главных событий - военный парад.
Накануне прошла первая генеральная репетиция у стелы "Минск - город-герой". В 2025 году организаторы добавили несколько новых красок. Часть мероприятия построена на отдельных элементах Парада Победы 1945 года. Например, яркий момент того времени - это конная кавалерия, будут и военные кинологи. В целом две равноценные части - историческая и современная. Перед трибунами будут держать строй 30 пеших парадных расчетов, а это не менее 4 тысяч человек, около 250 единиц техники, в завершение - выступление роты почетного караула. Это всегда зрелищно.
Военный парад - это не демонстрация силы и, уж тем более, не бряцание оружием. Наш народ, переживший неимоверные испытания в годы Великой Отечественной, на генетическом уровне приобрел непринятие какой-либо агрессии. Парад олицетворяет решимость всего белорусского народа защитить родную землю, славную героическую историю, единство нации, наш традиционный уклад жизни и духовные ценности. Плечом к плечу с белорусами на военном параде - представители еще семи стран. Кто захочет увидеть парад своими глазами - еще одна генеральная репетиция запланирована на вторник, 6 мая.