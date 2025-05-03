В Минске прошла первая генеральная репетиция парада

Накануне прошла первая генеральная репетиция у стелы "Минск - город-герой". В 2025 году организаторы добавили несколько новых красок. Часть мероприятия построена на отдельных элементах Парада Победы 1945 года. Например, яркий момент того времени - это конная кавалерия, будут и военные кинологи. В целом две равноценные части - историческая и современная. Перед трибунами будут держать строй 30 пеших парадных расчетов, а это не менее 4 тысяч человек, около 250 единиц техники, в завершение - выступление роты почетного караула. Это всегда зрелищно.