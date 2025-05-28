В Минске прошли торжественные линейки для первоклассников

28 мая в Минске прошли торжественные линейки для школьников, которые закончили 1 класс.

В начальной школе № 29 первых классов 7. Почти 180 юных учеников с бантиками и галстуками перешли на новую ступень. Образовательный маршрут они проходят со своей первой учительницей.

К слову, среди педагогов начальных классов в столице много молодых специалистов, для которых этот путь тоже новый.

Оксана Орлова, директор начальной школы № 29 г. Минска им. братьев Сенько:

"Мы всегда подводим итоги работы каждого ребенка за прошедший период, за учебную четверть. Поэтому всегда много грамот, всегда много счастья и радости, потому что каждый ребенок должен быть успешным".