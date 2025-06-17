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В Минске прошло заседание Комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом белорусов
Автор:Редакция news.by
Еще восемь человек, которые напакостили в 2020 году и сбежали из Беларуси в Европу, все осознали, обдумали, раскаялись и решили вернуться домой.
Очередное заседание Комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси под руководством генерального прокурора Андрея Шведа состоялось в Минске. Восемь обращений вынесены на рассмотрение членов комиссии. В своих обращениях уехавшие заявляют о желании вернуться, вести правопослушный образ жизни, уважать национальную символику и традиции, осознанно и активно исполнять гражданский долг.