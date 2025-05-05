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В Минске пройдет вторая генеральная репетиция парада. Какие улицы перекроют?
6 мая в Минске пройдет вторая генеральная репетиция военного парада, посвященного 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В УГАИ ГУВД Мингорисполкома рассказали, на каких улицах ограничат движение, пишет БЕЛТА.
6 мая с 16:50 будет ограничено движение всех видов транспорта по ул.Основателей и ул.Стариновской. С 17:50 ограничения будут вводится по маршруту ул.Стариновская - пр.Независимости - пр.Машерова.
С 21:50 для прохождения механизированной колонны будет вводиться поэтапное полное ограничение по маршруту пр.Машерова - ул.Тимирязева - ул.Саперов - пр.Победителей - ул.Орловская - ул.Сурганова - пр.Независимости.
Для повторного прохождения на репетициях техника механизированной колонны с ул.Сурганова будет поворачивать направо на пр.Независимости и двигаться по названому ранее маршруту.
По окончанию репетиций и парада убытие техники механизированной колонны в военный городок "Уручье" будет осуществляться по маршруту пр.Машерова - ул.Тимирязева - ул.Саперов - пр.Победителей - ул.Орловская - ул.Сурганова - пр.Независимости - ул.Стариновская - ул.Основателей.
Движение техники с пешими расчетами начнется в 18:40. Маршрут движения: ул.Рогачевская - пр.Независимости - МКАД (внешнее кольцо) - пр.Победителей - ул.Саперов - ул.Тимирязева - пр.Машерова. Далее колонна будет делиться и заходить на места стоянки, организованные на улицах Игнатенко, Тарханова, Гвардейской и Грибоедова.
Возвращение техники и пеших расчетов в пункты постоянной дислокации будет осуществляться по окончанию репетиций и парада по маршруту: места стоянки техники - пр.Победителей - МКАД (внутреннее кольцо) - пр.Независимости - ул.Рогачевская.
В ГАИ обратили внимание, что в зоне проведения тренировок и на прилегающих к ней территориях будут введены ограничения на остановку и стоянку транспортных средств.