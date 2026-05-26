В Минске с начала года произошло 12 ДТП с участием СПМ

С начала 2026 года в Минске более 400 водителей самокатов и других средств персональной мобильности оштрафованы за нарушение правил дорожного движения. Об этом рассказали в столичной ГАИ.

Средства персональной мобильности под пристальным контролем в эти дни. С начала 2026 года только в Минске произошло 12 ДТП с их участием, в которых 6 человек пострадали. В пяти случаях ДТП совершены по вине самих водителей самокатов, из них два - по вине несовершеннолетних.

Сергей Бабич, начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

"Для предупреждения и пресечения любых нарушений ПДД, в том числе совершенных водителями СПМ, сотрудники столичной Госавтоинспекции на постоянной основе следят за дорожной обстановкой с применением гласной, негласной и смешанной форм контроля. Дополнительно для повышения эффективности проводимых мероприятий усиленно используются ресурсы республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Кроме того, во время несения службы на улично-дорожной сети инспекторы проводят профилактическую работу с водителями СПМ, в ходе которой разъясняют основные требования ПДД, касающиеся их участия в дорожном движении, а также напоминают об ответственности за их нарушение".