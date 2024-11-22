В Минске сотрудники милиции задержали 31-летнюю минчанку за незаконный оборот средств платежа

Женщина рассказала, что искала подработку в мессенджере и обратила внимание на предложение получить быстрые и легкие деньги. Для этого ей нужно было обратиться в определенное отделение банка и оформить на свое имя карту. Далее требовалось передать "нанимателю" реквизиты карточки и логин/пароль от интернет-банкинга. За оказание такой услуги женщине заплатили 25 белорусских рублей.