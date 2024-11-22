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В Минске сотрудники милиции задержали 31-летнюю минчанку за незаконный оборот средств платежа
Сотрудники столичной милиции за незаконный оборот средств платежа задержали 31-летнюю минчанку, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.
Женщина рассказала, что искала подработку в мессенджере и обратила внимание на предложение получить быстрые и легкие деньги. Для этого ей нужно было обратиться в определенное отделение банка и оформить на свое имя карту. Далее требовалось передать "нанимателю" реквизиты карточки и логин/пароль от интернет-банкинга. За оказание такой услуги женщине заплатили 25 белорусских рублей.
Вскоре ей сообщили об акции: если привести друга, который выполнит те же действия, можно получить еще 15 рублей. На предложение согласилась сестра минчанки. Однако еще до оформления карты женщина заподозрила, что совершает незаконные действия, и прекратила общение с "нанимателем".
Возбуждено уголовное дело.
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