В Минске стартовал третий трудовой семестр, посвященный 80-летию Победы

В Минске дали старт третьему трудовому семестру, посвященному 80-летию Великой Победы. Торжественное открытие объединило на площади Государственного флага около 800 бойцов студенческих отрядов из всех регионов Беларуси.

Узнали, где в 2025 году будет работать активная молодежь.

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Третий трудовой семестр торжественно открыт. 13 июня в знаковом месте - на площади Государственного флага - собрались настоящие белорусские патриоты и активисты. Около 800 бойцов получили трудовые путевки и услышали напутственные слова. К слову, ребята будут работать в различных отраслях: на производстве, в сельском хозяйстве, медицине и образовании. Кто-то выбирает занятость, схожую с будущей профессией, а кто-то постигает новое дело. Несмотря на свою более чем полувековую историю, студотрядовское движение по-прежнему популярно среди молодежи. За все время студенческие отряды объединили 850 тыс. человек - юношей и девушек, готовых посвятить свободное от учебы время труду на благо Родины.

Александр Фунтяев, командир штаба всебелорусской молодежной стройки "Память поколений - 2025":

"В этом году буду принимать участие как командир штаба Республиканского строительно-трудового проекта "Всебелорусская молодежная стройка "Память поколений - 2025". Молодежи важно приобщаться к данным мероприятиям, к таким важным стройкам для сохранения и увековечения памяти о наших предках для того, чтобы на себе прочувствовать то, что чувствовали наши деды и прадеды, когда отдавали свои жизни за спасение и сохранение мирного неба над головой".

Артем Мандик, студент Гродненского государственного медицинского университета:

"Я являюсь студентом Гродненского государственного медицинского университета, и в связи с этим я решил выбрать медицинский отряд как пробу пера, как что-то новое, будущий опыт, чтобы ознакомиться со своей будущей профессией, узнать все тонкости, почувствовать себя профессионалом. В частности, я буду работать в Новополоцкой центральной городской больнице медбратом".

Надежда Шаховская, командир Республиканского штаба студенческих отрядов БРСМ:

"В этом году у нас планируется снова рост количества участников студенческих отрядов. Уже принимающие организации предоставили более 58 тыс. рабочих мест. Приедут к нам и гости. Будут работать ребята из Татарстана на Минском автомобильном заводе и Минском тракторном заводе. Приедут ребята из Кирова в Брест на строительство патриотического центра. Будут у нас гости из Киргизии. Ребята приедут на медицинский трудовой проект "Медикус" в Новополоцк".

Заявки на работу в студотрядах различных профилей уже подали 34 362 человека. В этом трудовом семестре будет традиционно реализован ряд трудовых проектов. Только МАЗ в этом году примет 350 человек. Кроме того, молодые люди будут трудиться и на "Атланте", и на объектах Белорусской железной дороги, а также на базе Кобринского укрепления Брестской крепости. А, например, на одном из масштабных строительных объектов - возведении Национального исторического музея Беларуси и парка Народного единства - ждут более 500 человек.