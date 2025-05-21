В Минске стартовала выставка военной техники и вооружения MILEX

Выставка MILEX 21 мая стартовала в Минске. Крупный военный форум проходит в нашей стране каждые 2 года и притягивает внимание оружейников из многих стран мира. В этом году это 150 компаний из Беларуси и 5 государств, более 50 официальных делегаций из почти 30 стран. К слову, деловая программа форума позволит обсудить весь спектр актуальных проблем, стоящих и перед оружейной отраслью, и перед научным сообществом.

Нынешняя выставка обещает стать самой масштабной еще и в силу площадки. Впервые MILEX проходит на базе нового Минского международного выставочного центра. Там и представлены более 750 современных образцов вооружения и техники - от кибербезопасности до ракетных комплексов.

Первый MILEX был организован в далеком 2001 году, тогда он позиционировался как Минский салон оборонной промышленности. Уже в 2005-м одним из организаторов становится Госвоенпром. А форум приобретает еще и научный формат в виде международной конференции. Отметим, за эти годы количество участников MILEX выросло вдвое. А нынешний год обещает стать самым масштабным.

Около 5 десятков официальных делегаций из 30 стран мира, 150 компаний из Беларуси и 5 стран. Более 750 современных образцов вооружения и техники. Все это XII Международная выставка военной техники и вооружения MILEX-2025. В этом году салон переехал в новые стены – Минский международный выставочный центр. 18000 кв. м - это площадь экспозиции.

На нынешней выставке более 90 организаций оборонного сектора экономики. Среди экспонентов более 150 компаний из Беларуси, а также России, Китая, Ирана, Пакистана и Индии. К слову, эта цифра в полтора раза больше, чем в 2023 году.

На площадях MILEX-2025 представлены самые новые и самые актуальные разработки - от стрелкового оружия до беспилотных комплексов отечественной оборонки.

Одной из изюминок выставки стал беспилотный комплекс "Джульетта". Как заверяют разработчики, она создана для выполнения спецзадач по поиску и обнаружению целей, а также точечному целеуказанию. Вертикальный взлет и посадка, до 50 кг целевой нагрузки, до 10 часов в воздухе. Еще одна новинка по соседству из семейства БЛА – "Скайтрак". Это буквально беспилотный летающий грузовик.

Комплекс "Бук-МБ-2К" с первой отечественной зенитной управляемой ракетой, БТР "Волат В2", станция РЭБ "Гроза", командный пункт "Лерка", гранатомет "Сапфир" – последние новинки военпрома можно не просто увидеть, но и потрогать. Сегодня безопасность страны обеспечивается не только физическим оружием. Искусственный интеллект, еще один тренд современности, также не обошел стороной белорусские разработки.

"Уделили особое внимание мы вопросам кибербезопасности. Это тоже сегодня тема очень актуальная. Мы представляем программно-аппаратный комплекс "Гидра". Это передовая разработка наших разработчиков. В целом отмечу, что у нас на каждом предприятии оборонного сектора экономики очень серьезное есть IT-подразделение, которое самостоятельно разрабатывает. Это программное обеспечение и всем известные наши автоматизированные комплексы систем управления для различных родов войск. Там, конечно же, используется искусственный интеллект и все наработки", - рассказал Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси.

Наше миролюбие не должно быть воспринято как слабость. Как отметил министр обороны, мы обязаны и должны продемонстрировать прежде всего белорусам, что люди в погонах и наши промышленники готовы встать на защиту и обеспечить мирный труд белорусов.

"Санкции - это возможности. Нам удалось эти возможности использовать. Цифры говорят о том, что мы не стоим на месте, мы не просели, а наоборот движемся вперед. Мы предлагаем мирные формы и способы взаимодействия. Это такие выставки, это работа на полигонах. Вот здесь надо конкурировать, а не на поле боя", - заявил Виктор Хренин, министр обороны Беларуси.

MILEX – это не просто выставка. Это удобная платформа для налаживания и укрепления взаимовыгодных связей и доверия между странами, и все это для поддержания международной безопасности. На полях форума встретятся около 300 международных экспертов и специалистов ВПК.

"Такие форумы и на территории России, и на территории Беларуси позволяют провести ряд двусторонних встреч уже со странами-партнерами, определить какие-то вопросы двустороннего взаимодействия, концепцию дальнейшей работы. Поэтому все эти мероприятия, в том числе и сегодняшний форум, направлены прежде всего на поддержание, расширение контактов, взаимовыгодных контрактов, взаимовыгодного сотрудничества, направленных на защиту вопросов национальной безопасности ряда государств. Сегодня однополярный мир ушел в небытие, поэтому все, кто сегодня участвует в выставке, все высказываются за многополярный мир", - поделился рассуждениями Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности Беларуси.