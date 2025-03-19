В Минске стартовали тренировки военного парада ко Дню Победы

Белорусы помнят. Тренировки пешей колонны к военному параду, который состоится в День Победы, стартовали на плацу в Минской военной комендатуры.

Военные, суворовцы, спасатели и весь силовой блок готовятся продемонстрировать свою строевую выправку на военном параде в белорусской столице. Это уже второй этап подготовки, первый этап проходил в пунктах постоянной дислокации воинских частей. И сейчас задача, говоря военным языком, провести слаживание парадных расчетов.

Дмитрий Жуковский, военный комендант Минской военной комендатуры:

"Прибыло 30 парадных расчетов, задействовано порядка 4 тыс. человек. Ожидаем в последующем прибытие иностранных парадных расчетов. Приходят подтверждения что все, кому направлены приглашения, в той или иной степени примут участие в нашем параде. Слаживание достигается тренировками - их планируется восемнадцать на строевом плацу. Изюминкой предстоящего парада Победы будут кинологи с собаками".