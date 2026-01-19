В Минске тепло и горячая вода возвращаются в дома после аварии на тепломагистрали

Тепло и горячая вода поэтапно возвращаются в дома после аварии на тепломагистрали в Минске. Приоритетное внимание восстановлению теплоснабжения соцобъектов: больниц, школ, детских садов.

Организованы обходы жилых домов для проверки параметров давления и температуры теплоносителя, устранения воздушных пробок и регулирования подачи тепла в квартиры. Идет наладка и регулировка температурного и гидравлического режима системы теплоснабжения. На поврежденных участках тепломагистралей продолжают работать аварийные бригады.