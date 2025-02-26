В Минске тестировали менее агрессивную соляную смесь - в "Горремавтодоре" рассказали об итогах

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Заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Артем Ганчар рассказал БЕЛТА, чем закончилось тестирование менее агрессивной соляной смеси в Минске прошлой зимой.

Зимой 2023-2024 гг. в Минске проводился пилотный проект Академии наук, когда на локальных участках улиц Свердлова и Ульяновской применялась техническая соль "Беларуськалия" с ингибиторной добавкой, которая в лабораторных условиях показывала неплохие результаты по снижению коррозионного воздействия на покрытия различных типов и зеленые насаждения. Предполагалось, что эта смесь на 30-40 % снизит агрессивное воздействие соляной смеси. С учетом этого ингибитора одна тонна соли становится в 2,5 раза дороже, но это вопрос не стоимости. Благодаря этому проекту планировалось определить, насколько использование этой смеси будет выгоднее для экологии, машин и людей.

"Получили незначительные отличия. Поэтому экономически нецелесообразно этот ингибитор применять. В данный период улицы обрабатываются стандартной технической солью и песчано-соляной смесью", - пояснил Артем Ганчар.

В Минске из года в год (что проверено опытом и обусловлено экономической целесообразностью) применяется стандартная техническая соль - минеральный галит марки А, который добывает "Беларуськалий", и смеси на его основе.