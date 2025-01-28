В Минске в 60-й раз стартовал "Звездный поход" по местам боевой и трудовой славы белорусского народа

Сохранение исторической памяти в год 80-летия Победы в Великой Отечественной - задача номер один для молодых педагогов.

В Минске стартовал "Звездный поход" по местам боевой и трудовой славы белорусского народа в 60-й раз. Этот проект - исключительная инициатива будущих педагогов. Ребята сами разрабатывают маршрутную карту, составляют сценарии мастер-классов и организовывают досуг в походе.

В 2025 году студенты и преподаватели отправятся по 11 маршрутам. Это 7 районов Минской области, 2 - Гродненской, 1 район Брестской области и город Бобруйск в Могилевской. Также запланировано проведение митингов, возложений цветов у братских могил и памятников. Предусмотрены и встречи с ветеранами, в основном это дети войны, а также мероприятия по облагораживанию и благоустройству мемориальных мест Беларуси.