В Минске внедряют новый формат оплаты проезда без талона
Новый формат оплаты проезда - банковской картой - внедряют в наземном пассажирском транспорте Минска. До 1 сентября все троллейбусы, электробусы, автобусы и трамваи столицы оснастят терминалами. Этот способ значительно упростит процесс расчетов, в том числе с водителем, сократит время пребывания на остановочном пункте, а значит, снизит задержки в движении по маршруту.
Систему в тестовом режиме уже опробовали на двух маршрутах № 1 - электробусном и троллейбусном. Сейчас ее постепенно внедряют во всем наземном городском транспорте.
Мы успели провести тематический опрос пассажиров. Некоторые продолжают пользоваться традиционным проездным на месяц. Большинство же голосует за более простой и удобный способ оплаты - единым платежным средством. Пассажиры электробуса № 1 успели оценить такое преимущество.
Александр Евсеев, председатель комитета экономики Мингорисполкома: "В настоящее время идет разработка программного продукта. Выделены средства из инновационного фонда в рамках 136 указа по цифровизации. И в сентябре мы уже планируем в полном масштабе обеспечить возможность оплаты банковской карты. Помимо проездных, будет оплата банковской картой, которая есть у всех. Это позволит минимизировать продажу бумажных билетов в том числе. В будущем мы планируем в принципе отойти от системы продажи бумажных билетов".
К слову, покупать билеты проще (т. е. бесконтактно через банковские терминалы) можно и в маршрутных такси - либо по карте, либо с использованием QR-кода.