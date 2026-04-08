В Минске внедряют новый формат оплаты проезда без талона

Новый формат оплаты проезда - банковской картой - внедряют в наземном пассажирском транспорте Минска. До 1 сентября все троллейбусы, электробусы, автобусы и трамваи столицы оснастят терминалами. Этот способ значительно упростит процесс расчетов, в том числе с водителем, сократит время пребывания на остановочном пункте, а значит, снизит задержки в движении по маршруту.

Систему в тестовом режиме уже опробовали на двух маршрутах № 1 - электробусном и троллейбусном. Сейчас ее постепенно внедряют во всем наземном городском транспорте.

Мы успели провести тематический опрос пассажиров. Некоторые продолжают пользоваться традиционным проездным на месяц. Большинство же голосует за более простой и удобный способ оплаты - единым платежным средством. Пассажиры электробуса № 1 успели оценить такое преимущество.

Александр Евсеев, председатель комитета экономики Мингорисполкома

Александр Евсеев, председатель комитета экономики Мингорисполкома: "В настоящее время идет разработка программного продукта. Выделены средства из инновационного фонда в рамках 136 указа по цифровизации. И в сентябре мы уже планируем в полном масштабе обеспечить возможность оплаты банковской карты. Помимо проездных, будет оплата банковской картой, которая есть у всех. Это позволит минимизировать продажу бумажных билетов в том числе. В будущем мы планируем в принципе отойти от системы продажи бумажных билетов".