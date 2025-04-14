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В Минске ввели ограничения для шеринговых самокатов. Расскажем, что изменилось
В Минске ввели новые ограничения для операторов электросамокатов. Пересмотрен прежний предел максимальной скорости в 25 км/ч.
Отныне в пределах первого городского транспортного кольца для мобильного транспорта скоростное ограничение устанавливается 15 км/ч, в пределах второго - 17 км/ч, на оставшейся территории белорусской столицы - 20 км/ч.
Дополнительно предусмотрены участки улично-дорожной сети, где вводится лимит в 7 км/ч. Их станет в четыре раза больше, чем раньше, а общее количество достигнет 200. Также определены территории, где запрещено начало и окончание аренды, ограничены остановка и стоянка мобильного транспорта.
Новые ограничения направлены на то, чтобы повысить уровень безопасности. За 2024 год количество ДТП с участием арендных самокатов в Минске увеличилось в четыре раза.