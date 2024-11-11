Новый год с креативом и местным колоритом. В Минске стартовал смотр-конкурс "Елки нашего города". Первым презентацию лесных красавиц открыл Заводской район столицы. На площадке возле Дворца спорта развернулась импровизированная сцена. Программа состояла из новогодних флешмобов, светового шоу и выступлений лучших коллективов района. Сказочного настроения добавили главные персонажи праздника - Дед Мороз и Снегурочка.