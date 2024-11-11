3.38 RUB
3.47 USD
3.61 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаЗдоровьеРегионыПроисшествияКультураТехнологииСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Минске выбирают лучшую елку города
Новый год с креативом и местным колоритом. В Минске стартовал смотр-конкурс "Елки нашего города". Первым презентацию лесных красавиц открыл Заводской район столицы. На площадке возле Дворца спорта развернулась импровизированная сцена. Программа состояла из новогодних флешмобов, светового шоу и выступлений лучших коллективов района. Сказочного настроения добавили главные персонажи праздника - Дед Мороз и Снегурочка.
Каждый день к новогоднему марафону будет присоединяться новый район. Презентация елок сопровождается культурной программой и знакомством с брендами районов.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Минске пожилая женщина выбросила из окна курьеру мошенников почти 10 тыс. долларов
У берегов Анапы из-за разлива нефтепродуктов остаются загрязненными более 45 гектаров
Белорус пытался без декларации ввезти из Польши велосипед за 62 тыс. рублей
В секторе Газа жертвами израильских ударов за сутки стали более 30 человек