В Минске замечены первые елки. Расскажем, где

Новый год к нам мчится в ноябре. Первые ели начали устанавливать на улицах Минска.

Пока искусственные зеленые деревья соседствуют с золотыми березами и тем самым дарят предчувствие волшебного праздника. Символ Нового года уже "растет" в микрорайоне Брилевичи - на пересечении улиц Яна Чечота и Наполеона Орды.