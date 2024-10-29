ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Минске замечены первые елки. Расскажем, где

Новый год к нам мчится в ноябре. Первые ели начали устанавливать на улицах Минска.

Пока искусственные зеленые деревья соседствуют с золотыми березами и тем самым дарят предчувствие волшебного праздника. Символ Нового года уже "растет" в микрорайоне Брилевичи - на пересечении улиц Яна Чечота и Наполеона Орды.

Видео поделились зрители "Первого информационного". Сначала специалисты установили каркас, одели его в хвойное платье, следующий этап - декор праздничного дерева. Его украсят множеством разноцветных шаров и игрушек, ярких красок добавят гирлянды.

Новый год

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все