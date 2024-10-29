3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Минске замечены первые елки. Расскажем, где
Новый год к нам мчится в ноябре. Первые ели начали устанавливать на улицах Минска.
Пока искусственные зеленые деревья соседствуют с золотыми березами и тем самым дарят предчувствие волшебного праздника. Символ Нового года уже "растет" в микрорайоне Брилевичи - на пересечении улиц Яна Чечота и Наполеона Орды.
Видео поделились зрители "Первого информационного". Сначала специалисты установили каркас, одели его в хвойное платье, следующий этап - декор праздничного дерева. Его украсят множеством разноцветных шаров и игрушек, ярких красок добавят гирлянды.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
Белоруска Стасья Корсак - в десятке лучших в телеконкурсе детской авторской песни "Наше поколение"
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все