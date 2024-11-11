Эстетика, комфорт и скорость. В Минске завершают подготовку к открытию новых станций метро зеленой ветки. Это "Аэродромная", "Неморшанский Сад" и "Слуцкий Гостинец". Для качественного транспортного сообщения необходима не только современная инфраструктура, но и комфортный подвижной состав. Специально для линии выпустили современные составы "Минск-2024", которые адаптированы к автоматическим станционным дверям. Поезда производят в России на заводе «Метровагонмаш». В новых вагонах - удобные сидения, системы микроклимата, адаптивное освещение и USB-разъемы для зарядки. А информация о движении отображается на табло над дверями.