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В Минскэнерго предупредили минчан о возможном изменении цвета воды в кранах. В чем причина?
Минские энергетики призвали минчан "не паниковать", если в их домах вода в кране изменила цвет и стала зеленоватой, сообщил Telegraf.news.
"Все под контролем!" - заверили на предприятии "Минскэнерго" и объяснили, что именно и зачем добавили в воду, а также можно ли пить такую воду.
"Зеленоватая" вода может пойти из крана в четырех районах Минска: Ленинском, Заводском, Советском, Первомайском.
Именно там специалисты Минских теплосетей будут применять особый краситель - флуоресцеин. Добавлять его в сетевую воду трубопроводов тепловых сетей начнут с 11 ноября 2024 года и могут применять до конца отопительного сезона.
Флуоресцеин - порошок от красного до красно-кирпичного цвета. Но при растворении в воде дает чрезвычайно сильную зеленую флуоресценцию. Запах у него отсутствует. Он используется не только для определения утечки воды в теплосетях, но и для подкраски лечебных солей, моющих средств, мыла, покраски морских опознавательных знаков, обеспечении спасательных комплектов летного состава, в качестве индикатора в геологоразведочных работах (трассерные исследования, исследования пластовых и околоскваженных вод с помощью индикаторов).
Этот краситель энергетики используют для быстрого обнаружения протечек (а также для выявления несанкционированного использования теплосетей) и для проверки герметичности водонагревателей.
Несмотря на то что в Минскэнерго заявили об "абсолютной безопасности" флуоресцеина для здоровья человека (краситель официально одобрен санэпиднадзором и разрешен к применению), если зеленоватая вода пошла из крана с питьевой водой, то для приготовления пищи ее использовать не рекомендуется. Ведь поскольку краситель добавляют в сетевую воду (то есть ту, что используется в системе отопления), это свидетельствует об аварии на каком-то участке трубопровода.
"Если вы заметите окрашенную воду в системах горячего водоснабжения или утечку зеленого оттенка, пожалуйста, как можно быстрее свяжитесь с нами", - призвали в Минскэнерго.
Адреса, попадающие в зону ввода в сетевую воду флуоресцеина:
- ул. Ауэзова, 4, 4к.1, 5, 6, 7к.1, 7к.2, 8, 8А, 8к.3, 9, 10, 11, 12, 14
- пер.1-ый Арктический, 5
- ул. Бачило, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7к.2, 7к.3, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38
- ул.Беды, 2, 4к.1, 4а, 36, 38, 40, 42, 44, 45
- ул.Белинского, 2-18, 3-23, 54
- д.Боровая, 1/1 2, 3
- ул.Волгоградская, 1-69, 2-86
- ул.Восточная, 22-74, 41, 181, 183, 190, 178, 170, 168, 169, 125-139, 107, 165, 180-188
- ул.Галло, 148
- ул.Гамарника, 1-35, 2-30
- ул. Гашкевича, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
- ул. Голодеда, 1, 2, 2а, 3, 4, 5к1, 5к.2, 5к.3, 5к.4, 5Б, 6, 7, 8к.1, 8к.2, 8к.3, 9, 10, 11, 11к.2, 12, 14, 13, 13а, 15, 16, 17к1, 17к.2, 17к.3, 17к.4, 17к.5, 18к.1, 18к.2, 19а, 19к.1, 20, 21к.1,21к.2, 23к.1, 23к.2, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 31а, 32, 34, 36, 37к.1, 37к.2, 38, 38А, 39к.1, 39к.2, 39к.3, 41, 43, 45, 47, 49, 49б, 51к.1, 51к.2, 53к.1, 53к.2, 55, 57к.1, 57к.2, 57к.3, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77
- пр. Голодеда, 3, 4, 5, 7к.1, 7к.2, 9, 11, 13, 15, 15Б, 15к.2, 15к.3, 17, 19, 21, 23, 25
- ул. Дроздовича, 2, 3, 4, ГП3
- ул. Дудара, 3, 7
- д. Ельница, ул. Спортивная, 81, 82, 83, 84
- ул. Зелёная, 1А
- Игуменский тракт, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 47
- ул. Инженерная, 1, 2а, 3, 4, 7, 12, 14, 24/1, 26, 28
- ул. Каганца, 2, 2б, 4
- ул.Калинина, 18-22, 30а, 30б
- пер. Калинина, 9, 4-16
- ул. Калиновского, 1-115, 4-82
- ул. Карбышева, 2, 42-50, 1-13, 25
- ул. Кедышко, 3-33а, 49, 2-28
- ул. Кнорина, 1-19, 4-18
- ул. Кольцова, 3-53, 4-38
- 4-й пер. Кольцова, 6, 8, 8а, 8б 51, 53
- ул. Корзюки, 12, 14, 16, 18, 24, 28, 30, 32, 38, 40, 42, 44, 46
- ул. Корш-Саблина, 2
- ул. Крамского, 14
- ул. Краснослободская, 1, 3к.1, 3к.2, 5, 7, 9к.1, 9к.2, 11, 13, 15к.1, 15к.2, 17, 19
- ул. Крупской, 11, 13А, 15
- ул. К.Чорного, 21-35
- ул. Кутузова, 1, 2-18
- ул. Литературная, 22
- Логойский тракт, 1-33, 2-36
- ул. Ломоносова, 3, 5, 4-12
- пер. Ломоносова, 3, 5
- ул. Лукьяновича, 2, 3, 4, 6, 10, 12
- ул. Лучины, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 18А, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 70, 72
- ул. Малинина, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 18а, 19, 24, 26, 26А, 28к.1,28 к.2, 28к.3, 28к.4, 30, 32, 34, 36к.1, 36к.2, 35, 35А, 35Б, 35В, 41
- ул. Малявки, 1А
- ул. Машиностроителей, 5б, 7, 7а, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 24, 25, 25а, 28, 29, 30
- ул. Мележа, 1-3, 4, 4а, 5
- ул. Мирошниченко, 2-20, 1-55
- ул. Монюшко, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28
- ул. Натуралистов, 4-12, 5
- пр. Независимости, 95-157, 165
- ул. Некрасова, 3-9, 4-12
- ул. Новгородская, 3-13
- ул. Олешева, 1, 2, 3, 5, 10, 12, 14
- ул. Оловникова, 11, 13, 15
- пр. Партизанский, 150, 174
- ул. Плеханова, 51, 53, 55, 55к.1, 57, 59, 61, 61 к.1, 61 к.2, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 91, 93, 95, 97 к.1, 97 к.2, 97 к.3, 97 к.4, 97 к.5, 99, 101, 103, 105, 105А, 105А/1, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127
- ул. Полиграфическая, 2-6, 16, 18, 29, 31
- пер. 1-ый Полиграфический, 4, 6, 6а
- пер. 4-ый Полиграфический, 9, 10-18
- ул. Прушинских, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31А, 32, 34, 34А, 34к.1, 34к.2, 34к.3, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 74к1, 78
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