В Минскэнерго предупредили минчан о возможном изменении цвета воды в кранах. В чем причина?

Минские энергетики призвали минчан "не паниковать", если в их домах вода в кране изменила цвет и стала зеленоватой, сообщил Telegraf.news.

"Все под контролем!" - заверили на предприятии "Минскэнерго" и объяснили, что именно и зачем добавили в воду, а также можно ли пить такую воду.

"Зеленоватая" вода может пойти из крана в четырех районах Минска: Ленинском, Заводском, Советском, Первомайском.

Именно там специалисты Минских теплосетей будут применять особый краситель - флуоресцеин. Добавлять его в сетевую воду трубопроводов тепловых сетей начнут с 11 ноября 2024 года и могут применять до конца отопительного сезона.

Флуоресцеин - порошок от красного до красно-кирпичного цвета. Но при растворении в воде дает чрезвычайно сильную зеленую флуоресценцию. Запах у него отсутствует. Он используется не только для определения утечки воды в теплосетях, но и для подкраски лечебных солей, моющих средств, мыла, покраски морских опознавательных знаков, обеспечении спасательных комплектов летного состава, в качестве индикатора в геологоразведочных работах (трассерные исследования, исследования пластовых и околоскваженных вод с помощью индикаторов).

Этот краситель энергетики используют для быстрого обнаружения протечек (а также для выявления несанкционированного использования теплосетей) и для проверки герметичности водонагревателей.

Несмотря на то что в Минскэнерго заявили об "абсолютной безопасности" флуоресцеина для здоровья человека (краситель официально одобрен санэпиднадзором и разрешен к применению), если зеленоватая вода пошла из крана с питьевой водой, то для приготовления пищи ее использовать не рекомендуется. Ведь поскольку краситель добавляют в сетевую воду (то есть ту, что используется в системе отопления), это свидетельствует об аварии на каком-то участке трубопровода.

"Если вы заметите окрашенную воду в системах горячего водоснабжения или утечку зеленого оттенка, пожалуйста, как можно быстрее свяжитесь с нами", - призвали в Минскэнерго.

Адреса, попадающие в зону ввода в сетевую воду флуоресцеина: