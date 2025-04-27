В минских парках открыли сезон аттракционов

В Минске возобновили работу аттракционы. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление "Городские парки" УП "Минскзеленстрой".

Летний сезон открыли в парке 900-летия Минска, парке им. Уго Чавеса и парке культуры и отдыха им. Челюскинцев. В парке им. Горького в связи с реконструкцией он начнется позже. Информацию о тарифах и времени работы можно узнать на сайте управления.

Как сообщалось ранее, на балансе "Минскзеленстроя" находятся 58 аттракционов: в парке им. Горького - 26, в парке им. Челюскинцев - 16 и по 8 аттракционов - в парках 900-летия Минска и им. Уго Чавеса.