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В минских парках открыли сезон аттракционов
В Минске возобновили работу аттракционы. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление "Городские парки" УП "Минскзеленстрой".
Летний сезон открыли в парке 900-летия Минска, парке им. Уго Чавеса и парке культуры и отдыха им. Челюскинцев. В парке им. Горького в связи с реконструкцией он начнется позже. Информацию о тарифах и времени работы можно узнать на сайте управления.
Как сообщалось ранее, на балансе "Минскзеленстроя" находятся 58 аттракционов: в парке им. Горького - 26, в парке им. Челюскинцев - 16 и по 8 аттракционов - в парках 900-летия Минска и им. Уго Чавеса.
В 2024 году было списано два старых аттракциона: в парке Челюскинцев - аттракцион "Лебеди", в парке Горького - аттракцион "Вальс". На их место установлены аналогичные новые аттракционы.