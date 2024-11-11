В минском метро пассажиров поздравляют Дед Мороз со Снегурочкой

Не до выходных сейчас главным новогодним персонажам: Деду Морозу и Снегурочке. У них самый разгар работы: дарить радость и создавать праздничное настроение. Даже в метро. Пассажирам нужно лишь не упустить праздничную команду на одной из станций подземки.

Атмосфера праздника буквально наполняет белорусскую столицу, причем как на поверхности, так и под землей. В Минском метрополитене пассажиров встречают Дед Мороз и Снегурочка. Волшебники делятся пожеланиями, поздравлениями и дарят сладкие подарки.

Такой сюрприз для создания праздничного настроения и теплых эмоций от работников метро. В необычных костюмах сотрудники подземки. Они нашли время в плотном графике, чтобы подарить сказку пассажирам.

Особенная радость, конечно же, детям. Конфеты получат все, но не просто так. По традиции для подземного Деда Мороза нужно спеть новогоднюю песню или прочитать стихотворение.

Встретить зимних волшебников можно не только на "Купаловской" и "Октябрьской". До 1 января команда сказочных персонажей будет перемещаться по всем трем веткам минского метро. Встретить их на перроне или в вагоне - хорошая примета: к удаче в новом году.

Работники метрополитена постарались также добавить праздничные акценты и в вестибюлях. На станции "Площадь Ленина" красуется натуральная ель.

Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена:

"Постоянно многолюдно. Все делают селфи, фотографии. В общем-то, это тоже маленький элемент, который добавляет доброго настроения в преддверии замечательного праздника. Есть и другие моменты. Например, в начале декабря этого года были пущены по первой и второй линиям брендированные составы в стилистике Нового года. Конечно, есть какие-то определенные плакаты. Возле некоторых наших производственных зданий есть световые конструкции. То есть мы стараемся создать праздничное настроение как пассажирам, так и своим работникам".