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В Минском НПЦ начали стажировку врачи-хирурги из Узбекистана
Беларусь активно наращивает экспорт образовательных услуг в сфере медицины. Иностранцы едут к нам не только за качественной медпомощью, но и за профессиональным обучением.
Так, 4 августа в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии начали стажировку врачи-хирурги из Узбекистана. В учреждении специалисты пробудут месяц. Это более 140 часов подготовки.
Кроме знакомства с инновационными технологиями в трансплантации почки, у них есть возможность участвовать в операциях.
"В Узбекистане, а именно в Республике Каракалпакстан, трансплантация почки еще не внедрена. Мы приехали, чтобы научиться этому и практиковать данную операцию в своей стране", - рассказал о причинах своего приезда на практику в Беларусь врач-хирург из Узбекистана Болатбек Сейтбаев.
Олег Калачик, замдиректора МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии:
"К нам на регулярной основе приезжают специалисты для обучения по программам, связанныv с трансплантациями почки и печени, анестологическим обеспечением, клеточным технологиям, чтобы перенять этот опыт. Коллег привлекает то, что образование является практико-ориентированным. После прохождения определенных инструктажей и формальностей практически нет ограничений для участия наших коллег не только в лекционном материале, но и в самих операциях".
В 2021 году на базе учреждения открыт образовательный центр. Симуляционные технологии позволяют отрабатывать навыки, приближенные к реальности. За это время в МНПЦ прошли обучение 1,5 тыс. человек, из них более 70 - иностранные врачи-специалисты и медсестры из России, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Грузии, Туркменистана.