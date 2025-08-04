В Минском НПЦ начали стажировку врачи-хирурги из Узбекистана

Беларусь активно наращивает экспорт образовательных услуг в сфере медицины. Иностранцы едут к нам не только за качественной медпомощью, но и за профессиональным обучением.

Так, 4 августа в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии начали стажировку врачи-хирурги из Узбекистана. В учреждении специалисты пробудут месяц. Это более 140 часов подготовки.

Кроме знакомства с инновационными технологиями в трансплантации почки, у них есть возможность участвовать в операциях.

врачи-хурурги на операции news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d700af60-aacf-4be6-b235-a32a5fe5a7fe/conversions/9b3c9d32-0ea4-4a13-b0ad-e528bff194af-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d700af60-aacf-4be6-b235-a32a5fe5a7fe/conversions/9b3c9d32-0ea4-4a13-b0ad-e528bff194af-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d700af60-aacf-4be6-b235-a32a5fe5a7fe/conversions/9b3c9d32-0ea4-4a13-b0ad-e528bff194af-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d700af60-aacf-4be6-b235-a32a5fe5a7fe/conversions/9b3c9d32-0ea4-4a13-b0ad-e528bff194af-xl-___webp_1920.webp 1920w

"В Узбекистане, а именно в Республике Каракалпакстан, трансплантация почки еще не внедрена. Мы приехали, чтобы научиться этому и практиковать данную операцию в своей стране", - рассказал о причинах своего приезда на практику в Беларусь врач-хирург из Узбекистана Болатбек Сейтбаев.

Олег Калачик, замдиректора МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии:

"К нам на регулярной основе приезжают специалисты для обучения по программам, связанныv с трансплантациями почки и печени, анестологическим обеспечением, клеточным технологиям, чтобы перенять этот опыт. Коллег привлекает то, что образование является практико-ориентированным. После прохождения определенных инструктажей и формальностей практически нет ограничений для участия наших коллег не только в лекционном материале, но и в самих операциях".