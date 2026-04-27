3.76 BYN
2.82 BYN
3.29 BYN
В минской гимназии вспомнили легендарную встречу на Эльбе
Автор:Редакция news.by
В Минске вспомнили историческое событие 1945-го, когда союзники-освободители встретились на реке Эльбе.
В гимназии № 5 г. Минска имени героев встречи на Эльбе прошел традиционный патриотический праздник. В этом году учреждение образования стало дипломатической площадкой для больших межрегиональных планов.
В гостях - делегация из Выборгского района Санкт-Петербурга. Среди совместных проектов - сотрудничество в образовательной сфере.
Для учеников подготовили тематические активности: квест, мастер-классы, интерактивные площадки от "Динамо" и Академии авиации. Мелодичным финалом стала концертная программа, где на одной сцене выступили ученики минской и петербургской гимназий.