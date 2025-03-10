3.58 BYN
3.20 BYN
3.48 BYN
В Минской области искра стала причиной масштабного пожара. Узнали подробности
Одна искра может стать причиной большого огня. Из-за стихийных возгораний в экосистемах в особом режиме сейчас работают бойцы МЧС.
В Воложинском районе из-за засухи горел участок пахотного поля. Огонь перебросился на жилые здания. Зафиксированы возгорания растительности в Клецком районе и торфяников в Солигорском. Специалисты оперативно тушат и проводят точечный мониторинг особенно горячих участков.
Одна искра может стать причиной огромного пожара. Так произошло в Воложинском районе Минской области. 36 гектаров пахотного поля уничтожены огнем за несколько часов. Причина таких пожаров - сухая погода, сильный ветер и неосторожность человека.
Пламя вспыхнуло внезапно, огонь мгновенно переместился на ближайшую деревню Буни. Загорелся нежилой дом, а затем хозяйственные постройки на соседнем участке. Подразделения МЧС из Воложина и Гродненской области прибыли на место оперативно, локализовали пожар.
От зданий остались только обугленные каркасы. Огонь уничтожил дерево мгновенно. На счастье, никто не пострадал.
Точную причину чрезвычайной ситуации сейчас выясняют. Но МЧС напоминает, что теперь сжигать прошлогоднюю траву на придомовых территориях в частном секторе особенно опасно. Ветер помогает распространиться пламени мгновенно. Поэтому лучше открытый огонь на участках не разводить.