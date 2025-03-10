В Минской области искра стала причиной масштабного пожара. Узнали подробности

Одна искра может стать причиной большого огня. Из-за стихийных возгораний в экосистемах в особом режиме сейчас работают бойцы МЧС.



В Воложинском районе из-за засухи горел участок пахотного поля. Огонь перебросился на жилые здания. Зафиксированы возгорания растительности в Клецком районе и торфяников в Солигорском. Специалисты оперативно тушат и проводят точечный мониторинг особенно горячих участков.

Одна искра может стать причиной огромного пожара. Так произошло в Воложинском районе Минской области. 36 гектаров пахотного поля уничтожены огнем за несколько часов. Причина таких пожаров - сухая погода, сильный ветер и неосторожность человека.

Пламя вспыхнуло внезапно, огонь мгновенно переместился на ближайшую деревню Буни. Загорелся нежилой дом, а затем хозяйственные постройки на соседнем участке. Подразделения МЧС из Воложина и Гродненской области прибыли на место оперативно, локализовали пожар.

От зданий остались только обугленные каркасы. Огонь уничтожил дерево мгновенно. На счастье, никто не пострадал.