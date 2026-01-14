3.71 BYN
В Минской области определили обладателей почетного звания "Ученик года - 2025"
В Минской области определили обладателей почетного звания "Ученик года - 2025". Торжественная церемония прошла в СШ № 2 в Колодищах. Заявок на участие было подано более сотни. Все ребята - победители областных и республиканских олимпиад, конкурсов и конференций. Лучших определяли в шести номинациях, сначала в районах, а затем на областном уровне.
"Я в школе у себя занимаюсь журналистикой. У нас есть своя студия. Я изучаю базовые журналистские навыки, чтобы потом поступить на журфак. За последнее время самое интересным было участие в конкурсе "Свежий ветер", заключительный этап проходил на смене в Национальном образовательно-оздоровительном центре "Зубренок", - рассказала ученица СШ № 1 Солигорска Екатерина Колядина.
Наградами удостоены 18 лучших школьников Минского региона. В личном портфолио победителей - личные проекты, инициативы, которые реализовываются в школах.
Николай Башко, начальник главного управления по образованию Миноблисполкома: "У молодежи постоянно возрастает желание учиться в военно-патриотических классах, заниматься в военно-патриотических клубах и связывать свою жизнь в будущем с военными профессиями. Что касается других направлений, мне очень нравится, что активность ребят проявляется в рамках общественной деятельности".
Конкурс "Ученик года" в Минской области проходит в 8 раз. Он стал финальным аккордом благотворительной акции "Наши дети". Добрый марафон в нашей стране объединил более одного миллиона детей, тем самым подарил счастливые улыбки и веру в чудеса.