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В Минской области стали известны официальные итоги голосования на президентских выборах
Минская область подвела официальные итоги голосования на выборах Президента Беларуси. 30 января состоялось заключительное заседание областной избирательной комиссии.
Таким образом, в Минской области было 894 участка для голосования. Явка избирателей превысила 86 %. А это 991 тыс. человек, которые отдали свои голоса в поддержку кандидатов. Досрочно волеизъявление выразили более 42 % избирателей.
Само же голосование прошло в спокойной обстановке. Активны в Центральном регионе были национальные и международные наблюдатели.
Валентина Осадчик, председатель Минской областной избирательной комиссии по выборам Президента Беларуси:
"Комиссия уже подписала итоговый протокол. Сегодня он будет передан в Центральную избирательную комиссию. По итогам выборов лидирующую позицию занял Александр Григорьевич Лукашенко".
"Кандидаты и их доверенные лица в период предвыборной кампании не нарушали законодательство, - отметила Валентина Осадчик. - Жалоб со стороны граждан не поступало в адрес территориальных комиссий, Минской областной комиссии".
Окончательные итоги голосования на выборах Президента в масштабах всей страны Центральная избирательная комиссия подведет 3 февраля.