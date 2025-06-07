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В Минской области стартовал третий трудовой семестр
В Минской области открылся третий трудовой семестр для сезонной занятости молодых людей в студенческих отрядах.
Ребята будут работать в различных отраслях: на производстве, в сельском хозяйстве, медицине и образовании. Кто-то выбирает занятость, схожую с будущей профессией, другие постигают новое дело.
Крупные белорусские предприятия охотно трудоустраивают молодежь. Только МАЗ в этом году примет 350 человек. Еще есть время присоединиться к трудовому десанту - 2025 и выбрать на лето работу по душе.
Елизавета Волковец, второй секретарь Борисовского районного комитета БРСМ:
"Со 2 июня у нас стартовал студенческий отряд "Драйв", ребята работают в качестве продавцов. За летний период у нас будет сформировано порядка 20 студенческих отрядов по различным направлениям, например, производственный, сервисный. И основная часть - это, конечно, отряды экологической направленности, когда ребята, которые хотят сделать свой город краше, помогают в благоустройстве, в уборке территории, высаживают цветы, поливают и занимаются тем, чтобы наш город становился более зеленым, более красивым".
Кроме этого в Минской области будут функционировать 115 лагерей труда и отдыха. Рабочие будни дополняют насыщенной программой , в которую включены различные соревнования, квесты, экскурсии, спортивные состязания.