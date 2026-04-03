В Минской области запустили акцию помощи "Тепло и свет нашим ветеранам"
Внимание и забота тем, кто подарил нам мирное небо: к празднику Победы жилищно-коммунальное хозяйство Минской области запустило важную акцию. "Тепло и свет нашим ветеранам" дарят не только профильные специалисты, к инициативе присоединилась и молодежь: помогают с уборкой территории, наведением порядка в доме.
"Тепло и свет нашим ветеранам" - акция под таким названием охватила десятки адресов по всей Минской области. Один из них - в Старых Дорогах, где проживает Нина Максимовна Пашкова - бывший узник концлагерей.
Специалисты жилищно-коммунального хозяйства вместе с молодежью приехали к ней в гости. Участники инициативы убирают территорию, наводят порядок в доме.
Людмила Шмарловская, заместитель гендиректора ЖКХ Минской области:
"Обстановка была дружественная, максимально теплая и душевная. Много узнали о жизни Нины Максимовны - с детских лет она была узником концлагерей. Самый дорогой подарок для нас - эмоции этих людей. Мне запомнились слова одного ветерана в Слуцке: он сказал, что после таких визитов его жизнь продлевается еще на несколько лет. Пусть эта акция продолжается из года в год, чтобы как можно больше наших ветеранов оставались в строю и были рядом с нами".
Нина Максимовна прошла непростой путь: она была несовершеннолетним узником в годы войны. А после почти 35 лет преподавала историю в школах Стародорожского района. И спустя годы продолжает нести историческую правду: встречается с молодежью, участвует в районных проектах. Своим примером учит: память - это не дата в календаре, а живая связь поколений.
"Мне тогда было четыре года, а сестре - шесть. Маму схватили, все равно, что дети маленькие. Держали нас в каталажке. Моя мама в слободке была солдатской-партизанкой. Все 70 домов немцы тогда сожгли, а мы уже потом отстроили новую хату", - рассказала бывшая узница концлагеря Нина Пашкова.
Всего в рамках акции запланировано более 45 мероприятий. Особенная миссия в ней будет принадлежать молодежи: это не только выполнение работ, но и встречи, чествование участников, ветеранов Великой Отечественной войны, вдов ветеранов, бывших узников фашистских концлагерей, тружеников тыла, чтобы подарить внимание и заботу тем, кто подарил нам мирное небо.