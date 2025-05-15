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В Минтруда ответили, как получить соцвыплаты, если вовремя не открыл базовый счет
У получателей соцвыплат, выплачиваемых органами по труду, занятости и социальной защите, есть время до 20 июня, чтобы обратиться в банк для открытия базового счета или переоформления имеющегося счета в базовый. А что будет с выплатами, если вовремя не открыть счет, рассказала начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Елена Гоморова, сообщает БЕЛТА.
Гражданам рекомендуется обратиться в банк и открыть соответствующий счет до 20 июня, чтобы в июле своевременно получить социальную или пенсионную выплату, подчеркнула специалист.
"Если счет все-таки будет открыт позднее, то деньги не сгорят, а будут выплачены уже после открытия счета", - отметила она, подчеркнув, что никто не имеет права принудительно открыть счет на гражданина.
Начальник управления электронных платежных инструментов Главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Республики Беларусь Ольга Антонович дополнила: если ситуация по открытию счета требует помощи родственников, может использоваться генеральная доверенность. "Если в генеральной доверенности прописан этот функционал, то можно обратиться с ней в банк. Это нужно сделать в любом случае, чтобы узнать условия для открытия базового счета", - подчеркнула она.