В Минтруда ответили, как получить соцвыплаты, если вовремя не открыл базовый счет

У получателей соцвыплат, выплачиваемых органами по труду, занятости и социальной защите, есть время до 20 июня, чтобы обратиться в банк для открытия базового счета или переоформления имеющегося счета в базовый. А что будет с выплатами, если вовремя не открыть счет, рассказала начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Елена Гоморова, сообщает БЕЛТА.

Гражданам рекомендуется обратиться в банк и открыть соответствующий счет до 20 июня, чтобы в июле своевременно получить социальную или пенсионную выплату, подчеркнула специалист.

"Если счет все-таки будет открыт позднее, то деньги не сгорят, а будут выплачены уже после открытия счета", - отметила она, подчеркнув, что никто не имеет права принудительно открыть счет на гражданина.