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В Минтруда рассказали, как без ошибок оформить выходной для прохождения диспансеризации
В Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь пояснили, как правильно оформить выходной день для прохождения диспансеризации, информирует БЕЛТА.
Сначала работнику необходимо согласовать с нанимателем проведение диспансеризации в определенную календарную дату (даты). На основании письменного заявления работника наниматель издает приказ об освобождении его от работы для прохождения диспансеризации.
После прохождения диспансеризации работник представляет нанимателю выписку из медицинских документов, если такая обязанность предусмотрена локальными правовыми актами.
В ведомстве отметили, что Трудовой кодекс гарантирует освобождение от работы для прохождения диспансеризации с сохранением среднего заработка. Так, работникам до 40 лет будет предоставляться освобождение от работы один раз в три года с сохранением среднего заработка. Тем, кто достиг 40 лет, ежегодно предоставляется один день с сохранением среднего заработка. Работникам, достигшим общеустановленного пенсионного возраста, а также в течение пяти лет до достижения такого возраста (женщины с 53 лет, мужчины с 58 лет), предоставляется два дня ежегодно.
Фото: sb.by