В Минтруда рассказали, как без ошибок оформить выходной для прохождения диспансеризации

В ведомстве отметили, что Трудовой кодекс гарантирует освобождение от работы для прохождения диспансеризации с сохранением среднего заработка. Так, работникам до 40 лет будет предоставляться освобождение от работы один раз в три года с сохранением среднего заработка. Тем, кто достиг 40 лет, ежегодно предоставляется один день с сохранением среднего заработка. Работникам, достигшим общеустановленного пенсионного возраста, а также в течение пяти лет до достижения такого возраста (женщины с 53 лет, мужчины с 58 лет), предоставляется два дня ежегодно.