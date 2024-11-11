В Минтруда рассказали, как будут поддерживать ветеранов в 2025 году

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Какие меры поддержки и новации предусмотрены для ветеранов в 2025 году, рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

В Минтруда отметили, что для ветеранов предусмотрена материальная помощь ко Дню Победы. С 2022 года она выплачивается ежегодно ветеранам Великой Отечественной войны и лицам, пострадавшим от последствий войны. В 2025 году на эти цели запланировано порядка 9,2 млн руб., пишет БЕЛТА.

С 1 мая 2025 года будут усилены социальные гарантии ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим узникам фашизма и ветеранам, награжденным орденами или медалями СССР за безупречную воинскую службу в тылу. Им будет предоставлен статус участников Великой Отечественной войны. Надбавка к пенсии для них вырастет в пять раз. Сейчас ее размер составляет 50 % минимальной пенсии по возрасту (55 руб. на ноябрь), а с 1 мая будет 250 % (274 руб.). Этой категории граждан также предоставлено право получать ежегодную материальную помощь на оздоровление в размере 10 базовых величин.

Награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в тылу надбавка к пенсии увеличена в два раза. Сейчас такие люди получают ее в размере 50 % минимальной пенсии по возрасту, то есть 55 руб. А с 1 мая она составит 100 % минимальной пенсии по возрасту (110 руб.). У них также появляется право на внеочередное обслуживание и госпитализацию в организациях здравоохранения.