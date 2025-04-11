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В Минтруда рассказали, как в Беларуси поддерживают ветеранов
В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пресс-служба Министерства труда и социальной защиты рассказала, как в Беларуси поддерживают ветеранов, пишет БЕЛТА.
В ведомстве подчеркнули, что государство и общество объединяют усилия, чтобы выразить благодарность героям и обеспечить им достойную жизнь. На 1 апреля 2025 года в Беларуси осталось 814 ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 431 участник и инвалид войны, а также 6,4 тыс. лиц, пострадавших от последствий войны (из них 5,7 тыс. - бывшие узники фашизма).
С 2 по 8 мая в стране будет выплачена единовременная материальная помощь. Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также лицам, принимавшим участие в боевых действиях по защите Отечества до 3 сентября 1945 года, будет выплачено 5 тыс. руб.
Лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в тылу в годы Великой Отечественной войны, а также тем, кто работал на объектах противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений и других военных объектов, будет выплачено 2,5 тыс. руб. Это также касается лиц, работавших на предприятиях города Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и награжденных медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда".
Выплата полагается и членам семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших), пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны (супругам, не вступившим в новый брак, детям - инвалидам с детства (в том числе усыновленным, удочеренным), другим иждивенцам, которым установлено повышение пенсии по указанным основаниям в соответствии с законодательством), бывшим узникам, в том числе несовершеннолетним, фашистских концлагерей, тюрем, гетто, а также бывшим несовершеннолетним узникам иных мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны, которым установлено повышение пенсии по указанному основанию в соответствии с законодательством, а также инвалидам с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с последствиями военных действий. Им будет выплачено 1,5 тыс. руб.
Кроме того, все нуждающиеся в уходе ветераны и пострадавшие от войны охвачены различными формами помощи. Так, 145 человек получают помощь в стационарных учреждениях (социальных пансионатах, больницах), 1,4 тыс. человек обеспечены социальными услугами на дому, а также 339 человек находятся под родственным уходом с выплатой пособия (447,64 руб. с 1 февраля 2025 года).
В Минтруда также сообщили, что до 25 марта были полностью завершены проверки жилищных условий всех ветеранов ВОВ и пострадавших от последствий войны. Были выполнены ремонты жилых помещений (устранение протечек, замена окон, ремонт полов), проверка и ремонт печного/газового оборудования (обеспечение безопасности), а также установка автономных пожарных извещателей.