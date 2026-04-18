В Минтруда рассказали, какие профессии исчезли из списка "вредных"

В Беларуси изменены списки профессий для досрочных пенсий. О новациях, вступающих в силу 1 июля 2026 года, и о вредных условиях труда поговорили в "Актуальном интервью" с начальником управления Министерства труда и социальной защиты населения Беларуси Иваном Карчевским.

Работа по сокращению списков ведется в стране давно. После приобретения Беларусью независимости решили предоставлять право на досрочную пенсию не только по конкретному списку. Вредность условий труда необходимо подтвердить. Для этого была введена аттестация рабочих мест по условиям труда, в ходе которой определяется степень вредности. "В рамках этого и проводилась работа по улучшению условий труда. В программе "Рынок труда и содействие занятости" прошлой пятилетки был заложен один из показателей работы во вредных условиях, то есть снижение количества работников, трудящихся в данных условиях. Параллельно шла работа по оптимизации списка "вредных" профессий", - рассказал собеседник.

Республиканский банк данных результатов аттестации рабочих мест по условиям труда формируется посредством компьютерной программы АИС "Мониторинг условий труда на производстве". Также функционирует банк данных Фонда социальной защиты по профессиональному пенсионному страхованию.

"Два года проводилась научно-исследовательская работа, подключались предприятия, особенно крупные, где много "вредных" профессий. Был опробован список и подготовлен проект постановления. Даже когда он был подготовлен, еще долго велась работа, все уточнялось, чтобы люди ничего не потеряли. Надеемся, вступление в силу обновленных списков не принесет каких-либо трудности для нанимателей и работников. Сейчас собраны реальные профессии с подтвержденными вредными условиями труда. Они ранее не были в списках или продолжат находиться там для сохранения преемственности списков, действовавших и раньше в Беларуси", - пояснил начальник управления Минтруда и соцзащиты населения.

Иван Карчевский

К слову, из списков исчезли устаревшие профессии. Более того, они уже ушли из выпусков тарифно-квалификационных справочников. Банальный пример - пропарщик котлов паровозов. В стране уже нет паровозов, они остались только в музее. Либо другой пример - профессия осталась, но кардинально изменилась технология. Кабельщик-спайщик уже давно не паяет кабель свинцом.

Есть ряд примеров, когда профессия фактически предусмотрена в списке № 1, но уже более 10 лет не подтверждается ни на одном предприятии в списке вредности из-за изменившихся технологий (к примеру, процесс был автоматизирован, в связи с чем исчезла вредность). Это касается стекольной промышленности, целлюлозно-бумажного производства.