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В Минтруда разъяснили, как белорусы будут работать и отдыхать в январе 2025 года
Как белорусы будут работать и отдыхать в январе 2025 года, сообщила БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.
Официальные выходные дни в этом месяце: 1 и 2 января (Новый год) и 7 января (Рождество). В результате выходными днями станут 1, 2, 4-7, 12, 18, 19, 25 и 26 января 2025 года.
Важно отметить, что рабочий день 6 января (понедельник) будет перенесен на 11 января (субботу).
В соответствии с производственным календарем у белорусов в январе при шестидневной рабочей неделе белорусы будут работать 24 дня, а при пятидневной - 20 дней.
Расчетная норма рабочего времени в январе при 40-часовой рабочей неделе составит для пятидневной недели с выходными в субботу и воскресенье - 159 часов, для шестидневной недели с выходным днем в воскресенье - также 159 часов.
Напомним, что расчетная норма рабочего времени установлена постановлением Минтруда от 15.11.2024 № 92 "Об установлении расчетной нормы рабочего времени на 2025 год".
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