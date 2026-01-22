В Минтруда разъяснили, как рассчитывается стаж и от чего зависит размер пенсии

Пенсионное удостоверение, белорусские рубли. Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ad808ed5-c6c2-4ef8-8a19-a0fce4d896dd/conversions/d17f93c8-8de2-47cb-baa3-c2172b280b00-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ad808ed5-c6c2-4ef8-8a19-a0fce4d896dd/conversions/d17f93c8-8de2-47cb-baa3-c2172b280b00-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ad808ed5-c6c2-4ef8-8a19-a0fce4d896dd/conversions/d17f93c8-8de2-47cb-baa3-c2172b280b00-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ad808ed5-c6c2-4ef8-8a19-a0fce4d896dd/conversions/d17f93c8-8de2-47cb-baa3-c2172b280b00-xl-___webp_1920.webp 1920w

Нюансы пенсионного обеспечения разъяснила консультант управления организации пенсионного обеспечения главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Ирина Свянцицкая во время вебинара, пишет БЕЛТА.

В Беларуси каждому постоянному жителю гарантировано право на государственное пенсионное обеспечение. Существует трудовая пенсия, которая назначается с учетом стажа и заработка, а также социальные пенсии для тех, кто не сформировал право на трудовую пенсию. В стране также предусмотрено негосударственное добровольное пенсионное обеспечение, включая программы от страховых организаций и добровольное пенсионное страхование с поддержкой государства.

Как рассказала консультант, большинство пенсионеров получают трудовую пенсию по возрасту. Для ее получения нужно выполнить несколько условий: достичь пенсионного возраста (63 года для мужчин и 58 лет для женщин) и иметь необходимый общий стаж работы (25 лет для мужчин и 20 лет для женщин). Также нужно иметь страховой стаж, то есть стаж работы с уплатой страховых взносов в бюджет Фонда социальной защиты населения, который с 2025 года составляет 20 лет для всех. Ирина Свянцицкая отметила, что подавляющее большинство граждан без проблем выполняют это условие даже с учетом перерывов на обучение и уход за детьми или нетрудоспособными гражданами.

Для тех, кто не смог выработать необходимый стаж из-за выполнения социально значимой деятельности, установлены пониженные требования. К этой категории относятся родители детей-инвалидов, многодетные матери, родившие пять и более детей, инвалиды с детства и другие. Нововведение прошлого года позволяет женщинам, родившим четверых детей, получать трудовую пенсию при достижении пенсионного возраста и наличии пятилетнего страхового стажа.

Ирина Свянцицкая объяснила, что выполнение трех предыдущих пунктов влияет на право получения пенсии, а на ее размер - общий стаж и размер заработка. "Иногда граждане спрашивают: у меня есть нужное количество лет стажа, достаточно ли этого, чтобы не работать дальше? Да, для назначения пенсии достаточно. Но для увеличения ее размера каждый год сверх имеет значение", - отметила она.

Общий стаж включает также периоды без уплаты страховых взносов, как указано в части 2 статьи 51 Закона о пенсионном обеспечении. Это такие периоды, как уход за детьми до 3 лет (не более 12 лет в сумме), уход за инвалидом первой группы или лицом старше 80 лет, обучение на дневной форме и другие.

Второй фактор, влияющий на размер пенсии, - это величина прошлого заработка. "Для приведения заработка к современному уровню используется индивидуальный коэффициент заработка, который рассчитывается как соотношение индивидуальной заработной платы работника к средней заработной плате в республике за те же месяцы. С 2025 года заработок исчисляется за 30 последних лет стажа работы, учтенного в общий стаж", - рассказала она.

Ирина Свянцицкая отметила, что граждане иногда сталкиваются с проблемой отсутствия документов для подтверждения заработка до 2003 года. "В таких случаях при назначении пенсии отсутствующий заработок учитывался с нулевым значением, что снижало размер пенсии. До 2025 года единственным выходом было установление факта заработной платы в судебном порядке. Теперь, при определенных условиях, граждане могут не учитывать периоды работы без документов и заменить их более ранними периодами, где документы имеются", - добавила консультант.

При расчете индивидуального коэффициента в периодах работы и иной деятельности с уплатой взносов учитывается фактический заработок. "За периоды иной деятельности, такие как обучение или уход за детьми, которые идут без уплаты страховых взносов, учитывается 40 % средней заработной платы работников республики за соответствующие месяцы. Таким образом, индивидуальный коэффициент за эти месяцы составит 0,4", - заключила Ирина Свянцицкая.

Консультант подчеркнула, что пенсионная система не стоит на месте. Недавно в стране был принят целый ряд изменений, касающихся пенсионных вопросов. Одним из самых ожидаемых нововведений стало снятие ограничения на размер пенсий для работающих пенсионеров в зависимости от их индивидуального коэффициента заработка. "Этот вопрос часто поднимался гражданами в обращениях и на встречах с трудовыми коллективами. До 2025 года пенсионеры с коэффициентом выше 1,3 (более 130 % средней зарплаты в республике) не получали часть своей пенсии. С 1 января 2025 года эти ограничения сняты, пенсии будут выплачиваться без учета коэффициента. Пенсионеры с коэффициентом ниже 1,3 и до 2025 года получали пенсию в полном размере", - рассказала консультант.

Также с 2025 года увеличены сроки подачи заявления о назначении пенсии. "Ранее заявление нужно было подавать в день достижения пенсионного возраста, что создавало неудобства. Теперь можно подать заявление за месяц до достижения пенсионного возраста или в течение месяца после. Если заявление подано вовремя, пенсия будет назначена с момента возникновения права", - разъяснила Ирина Свянцицкая.

Еще одно новшество, вступившее в силу с 1 января 2025 года, - это изменение формата получения пенсий. "С 1 июля 2024 года в основном пенсии стали выплачиваться через банки. Право получать пенсию через почту сохранили только для пенсионеров старше 70 лет, инвалидов первой и второй группы, а также для граждан без паспорта по религиозным убеждениям. Для пенсионеров в сельской местности правила остались прежними. С января 2025 года добавлены новые категории пенсионеров, которые могут получать выплаты на почте, включая инвалидов третьей группы, лиц, ухаживающих за детьми-инвалидами до 18 лет, и некоторых других категорий. Если пенсионер не подпадает под эти категории, но хочет все же получать пенсию через почту, такая возможность есть, но с оплатой за счет собственных средств", - добавила она.

Также нововведениями предусмотрена дополнительная поддержка семьям с детьми-инвалидами. В случае смерти одного из родителей детям-инвалидам устанавливается дополнительное повышение к пенсии с учетом степени утраты здоровья. Это повышение составляет от 80 % до 100 % бюджета прожиточного минимума. Аналогичное повышение предусмотрено и для инвалидов с детства 1-2 группы старше 18 лет, потерявших кормильца до достижения совершеннолетия. В этом случае размер повышения будет составлять от 9 5% до 110 % бюджета прожиточного минимума в зависимости от группы инвалидности.