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В Минздраве рассказали о состоянии пассажиров опрокинувшейся под Минском маршрутки

В Минздраве рассказали о состоянии пассажиров опрокинувшейся под Минском маршрутки

По сообщению специалистов Республиканского центра медреагирования Минздрава, в результате ДТП, произошедшего 19 января в нескольких километрах от городского поселка Мачулищи, пострадали 7 человек, 6 из которых госпитализированы.  Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Беларуси.

Пострадавших осмотрели специалисты четырех бригад скорой медицинской помощи и направили на госпитализацию в Минскую областную больницу, Минскую областную детскую больницу и больницу скорой медицинской помощи Минска.

По данным ведомства, у всех пациентов диагностированы сочетанные травмы, переломы, ушибы, ЧМТ.

"Врачи сейчас проводят консилиумы, диагностические исследования всем пострадавшим в ДТП", - добавили в министерстве.

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