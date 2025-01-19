В Минздраве рассказали о состоянии пассажиров опрокинувшейся под Минском маршрутки

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По сообщению специалистов Республиканского центра медреагирования Минздрава, в результате ДТП, произошедшего 19 января в нескольких километрах от городского поселка Мачулищи, пострадали 7 человек, 6 из которых госпитализированы. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Беларуси.
Пострадавших осмотрели специалисты четырех бригад скорой медицинской помощи и направили на госпитализацию в Минскую областную больницу, Минскую областную детскую больницу и больницу скорой медицинской помощи Минска.
По данным ведомства, у всех пациентов диагностированы сочетанные травмы, переломы, ушибы, ЧМТ.
"Врачи сейчас проводят консилиумы, диагностические исследования всем пострадавшим в ДТП", - добавили в министерстве.