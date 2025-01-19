В Минздраве рассказали о состоянии пассажиров опрокинувшейся под Минском маршрутки

По сообщению специалистов Республиканского центра медреагирования Минздрава, в результате ДТП, произошедшего 19 января в нескольких километрах от городского поселка Мачулищи, пострадали 7 человек, 6 из которых госпитализированы. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Беларуси.