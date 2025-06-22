В митинге памяти на "Буйничском поле" участвовали более 7 тыс. человек

К "Звону скорби" присоединилась 22 июня вся Беларусь. Участниками митинга памяти у мемориального комплекса "Буйничское поле" в Могилевском районе стали свыше 7 тыс. человек. Отдать дань памяти пришли представители общественности, молодежь, ветераны.

Минутой молчания они почтили память жертв фашизма. Здесь же был дан старт международному проекту "Дорогами памяти и славы", который объединил молодых патриотов Беларуси и России.

"Мы должны знать, какой ценой достался этот мир. Память о Великой Победе будет жить в веках, а мы как молодежь должны сохранить ее и передать будущим поколениям", - сказала одна из участниц.