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В митинге памяти на "Буйничском поле" участвовали более 7 тыс. человек
К "Звону скорби" присоединилась 22 июня вся Беларусь. Участниками митинга памяти у мемориального комплекса "Буйничское поле" в Могилевском районе стали свыше 7 тыс. человек. Отдать дань памяти пришли представители общественности, молодежь, ветераны.
Минутой молчания они почтили память жертв фашизма. Здесь же был дан старт международному проекту "Дорогами памяти и славы", который объединил молодых патриотов Беларуси и России.
"Мы должны знать, какой ценой достался этот мир. Память о Великой Победе будет жить в веках, а мы как молодежь должны сохранить ее и передать будущим поколениям", - сказала одна из участниц.
На "Буйничском поле" участники молодежного проекта зажгли "Огонь памяти". Он будет сопровождать патриотов на протяжении всего пути вместе с передвижным музеем.