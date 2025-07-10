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В Могилеве медучреждения работают в штатном режиме, проводится контроль за качеством питьевой воды
Система здравоохранения Могилева продолжает работать в штатном режиме. Потоки пациентов, которым нужны рентгенисследования, перенаправлены в другие медучреждения города, сообщили в Минздраве.
Проводится лабораторный контроль за качеством подаваемой населению воды. Работы по устранению последствий разгула стихии продолжаются.
До сих пор могилевчане справляются с последствиями непогоды. Кто-то освобождает заборы, которые завалило деревьям, кто-то расчищает обочины. Сплотились и жители, и коммунальные службы. По словам могилевчан, произошло все это буквально за полчаса, после чего ветер и буря стихли.
Штормовой ветер привел к многочисленным завалам, которые в свою очередь затрудняют доступ к объектам. Энергетики совместно с коммунальными службами, МЧС, сотрудниками лесхозов расчищают дороги. Рабочие коллективы, школьники, студенты - могилевчане помогают наводить порядок в городе после урагана.
На 11 июля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. На большей части страны снова ожидаются грозы, местами сильные ливни, шквалистое усиление ветра также до 24 м/с, как накануне было в Могилеве, местами град, предупреждают синоптики.