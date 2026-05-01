В Могилеве обновили областную Доску почета

В Могилеве в Праздник труда обновили областную Доску почета.

Чествование лучших в профессиях

Музей Славы Могилевщины - именно здесь аккумулирован весь боевой в годы Великой Отечественной войны подвиг жителей региона. И, конечно, трудовой - тех, кто обеспечивал тыл, а после восстанавливал родной регион из руин.

Именно эта площадка 1 мая собрала лучших из лучших по итогам социально-экономического развития области - представителей предприятий промышленных, сельскохозяйственных, а также в профессиях тех, кто и сегодня делает отрасли сильнее. Среди гигантов Бобруйскагромаш, стройтрест № 12, на счету которого все большие стройки, Могилевская областная клиническая больница - научно-медицинский центр.

Особые слова благодарности принимали и лучшие в профессии, чьи имена теперь тоже украсят областную Доску почта - те, кому присвоен статус "Предприниматель года", "Человек года" (промышленники, представители духовенства, социальные работники, врачи, педагоги, спортсмены).

Программа праздника в Могилеве насыщенная. 1 мая заработают в городе фонтаны, пройдет большой велопробег от площади Ленина. А в парке Подниколье уже стартовал культурно-спортивный праздник.

