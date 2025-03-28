В Могилевской области проезд в общественном транспорте станет дороже

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В Могилевской области подорожает проезд в общественном транспорте. Соответствующее решение Могилевского облисполкома опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, пишет БЕЛТА.

В Могилеве проезд в общественном городском транспорте подорожает с Br0,8 до Br0,9. Стоимость проезда на экспрессных маршрутах составит Br1.

Изменится и цена проездных билетов. Так, стоимость проездного билета на один вид транспорта (автобус или троллейбус) в Могилеве составит Br40,5; а общий - Br54,05. В Бобруйске стоимость проездного билета отдельно на автобус или троллейбус - Br39,43; общий - Br52,92.