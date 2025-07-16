В Могилевской области убрано более 3 тыс. поваленных ураганом деревьев

В Могилевской области продолжают устранять последствия урагана. Работники ЖКХ убрали уже более 3 тыс. деревьев, отремонтировано 107 кровель жилых домов. В областном центре убрано 2 782 дерева, отремонтировано 65 крыш.

Cлужбы ЖКХ принимают все необходимые меры для скорейшего устранения последствий грозового фронта в пострадавших районах, подчеркнули в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства.