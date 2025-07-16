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В Могилевской области убрано более 3 тыс. поваленных ураганом деревьев
Автор:Редакция news.by
В Могилевской области продолжают устранять последствия урагана. Работники ЖКХ убрали уже более 3 тыс. деревьев, отремонтировано 107 кровель жилых домов. В областном центре убрано 2 782 дерева, отремонтировано 65 крыш.
Cлужбы ЖКХ принимают все необходимые меры для скорейшего устранения последствий грозового фронта в пострадавших районах, подчеркнули в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства.
От сильнейшего урагана, пронесшегося по территории Беларуси 9-10 июля, пострадали 27 населенных пунктов. Больше всего досталось Могилевской области. Оперативная ликвидация последствий разгула стихии находится под контролем Президента.