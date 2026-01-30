В Молодечненскую ЦРБ поставили новое медоборудование

Новое медицинское оборудование закуплено для клиник Минской области. Качество оказания медуслуг Молодечненской центральной районной больницы улучшат новые аппараты УЗИ и видеоскопические стойки.

Современное оборудование расширит возможности диагностики и лечения пациентов, обеспечит высокую эффективность процедур. Так, бронхоскоп нового поколения поможет более детально рассмотреть патологию и взять биопсию, что позволит на ранней стадии выявить онкологию дыхательных путей.

"Увеличение изображения, приближение, изменение цветности позволяют рассмотреть более глубокие слои и заметить наиболее измененные участки", - объяснила заведующая эндоскопическим отделением больницы № 1 Молодечненской ЦРБ Ольга Шевчук.

заведующая эндоскопическим отделением больницы № 1 Молодечненской ЦРБ Ольга Шевчук

Виталий Клыга, врач ультразвуковой диагностики Молодечненской ЦРБ:

"В комплектацию входит 6 датчиков, которые позволяют проводить практически весь спектр ультразвуковых исследований. На картинке (осталось от последнего пациента) у человека гемоторакс: кровь в плевральной полости".

Виталий Клыга, врач ультразвуковой диагностики Молодечненской ЦРБ: