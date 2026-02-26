В Молодечно выбрали победительницу конкурса "Женщина года"

Конкурс "Женщина года" вновь объединяет на одной сцене чутких лидеров, профессионалов своего дела и заботливых матерей Минской области. Кто в 2026 году получил почетный титул?

Год белорусской женщины продолжает радовать яркими событиями. 26 февраля в центре внимания находится республиканский конкурс "Женщина года", точнее, Минский областной гранд-финал. Заявлено 7 номинаций и сотни участниц, у каждой героини есть вдохновляющая история успеха.

Татьяна Цегалко, директор Дворца культуры г. Молодечно:

"Очень волнительный, ответственный и значимый день в моей жизни. Для меня номинация - это шаг вперед к поставленным целям и задачам, толчок сделать культуру еще лучше не только в Минской области, но и во всей Беларуси. Хочется дарить, нести культуру, духовность людям, которые являются самыми активными и благодарными зрителями".

Председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская заметила, что каждая из участниц конкурса отдает себя людям на своем предприятии и любом другом месте работы. И это важно, потому что пока белорусские женщины открытые, пока есть в принципе женское начало в Беларуси, то страна будет жить. "Женщины воспитывают детей, будущих мужей, воинов, будущих руководителей государства", - отметила она.

Ольга Шпилевская

Престижный проект - инициатива Белорусского союза женщин. Вообще конкурс имеет 17-летнюю историю. Из года в год он объединяет лидеров в различных областях - от образования и медицины до волонтерской деятельности и бизнеса.

Светлана Довальцова, председатель Михановичского сельского исполнительного комитета: "Опыт, который приобретен в супружестве, материнстве, а сейчас будучи еще и бабушкой, очень помогает в работе. Самое главное - любить себя как женщину и сохранить себя как женщину, тогда и все, кто рядом, будут стараться вести себя по-рыцарски".

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Роман Бродов подчеркнул важность для женщины не просто получения обратной связи, а еще и восполнения потраченной энергии, вложенной в других людей. "Такой конкурс - одна из точек, где они могут понять, что все было не зря, что это ценят не только люди, которым они сделали доброе дело, но и целая область страны, что это ценит общество, государство", - добавил он.

