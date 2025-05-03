В Москве открылся ситуационный центр автопробега "Города-герои - города героев"

Масштабный автопробег "Города-герои - города героев" связал города-герои в режиме реального времени. В Московской городской думе открылся ситуационный центр, где можно следить за маршрутом участников и напрямую общаться с ними по видеосвязи.

Вся информация по передвижению автоколонны по городам-героям выводится на мониторы. Напомним, маршрут разделили на три части: "Северный" - это Мурманск и Санкт-Петербург, "Западный" - Брестская крепость, Минск, Смоленск, "Южный" - Севастополь, Керчь, Новороссийск, Волгоград, Тула. В общей сложности экипажи преодолеют более 4 тыс. км.

Главная цель - проехать по городам, которым после Великой Отечественной войны присвоено звание "герой", и вспомнить имена тех, кто защищал родные места в бою и в тылу.

Алексей Шапошников, председатель Московской городской думы (Россия):

"Смысл ситуационного центра - держать ситуацию под контролем. Мы на мониторах видим, где какая машина находится, где какой экипаж, соответственно. В течение нескольких суток у нас все идет спокойно, никаких чрезвычайных происшествий и поломок не было. Был первый старт в городе-герое Севастополе, так что можно сказать, что “Южный” маршрут стартовал. Ждем старт с "Северного" маршрута из Мурманска и старт из Бреста. 5 мая стартует "Западная" колонна".