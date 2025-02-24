В рамках акции "Живая память благодарных поколений" в Москве передали в дар Музею Победы слитки из сплава монет Минского и Брестского памятников.

Напомним, данный проект включает в себя создание трех памятников. Первый уже установлен в белорусской столице в 2022 году, а второй - в 2024-м в Бресте. Третий же мемориал планируют установить в Москве. Особое значение приобретает эта акция для участников СВО - монеты с фронта передаются в касках и пустых гильзах.

Алексей Талай, паралимпиец, общественный деятель, учредитель благотворительного фонда:

"Памятник общенародный, который будет установлен в год 80-летия освобождения СССР от немецко-фашистских захватчиков. Мы гордимся, что проект был так масштабно подхвачен в российских регионах. Мы благодарим всех, кто участвовал в реализации этого проекта. Отмечу, что молодое поколение белорусов и россиян проявляют свой созидательный порыв, в то время, как в Европе сносятся памятники миллионам, кто отдал жизни. Мы показываем, что союзное пространство живо. Мы - народ-победитель, который чувствует сопричастность к подвигу дедов и прадедов".

"Когда мы узнали, что есть идея поставить памятный знак на Поклонной горе, посвященный героям Великой Отечественной войны, то мы поддержали эту идею. Мы вдохновили порядка 130 музеев РФ, которые установили на своих пространствах колбы и собрали около 1 т советских монет, которые передадим в Фонд Талая, чтобы сплав из этих монет стал частью памятного знака", - рассказал гендиректор Музея Победы (Россия) Александр Школьник.