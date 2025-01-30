В Москве состоялся брифинг начальника Объединенного штаба ОДКБ

Ситуация у Западных границ Беларуси и России требует особого внимания, она носит беспрецедентный характер.

Внешнее давление, усиление контингента НАТО на западных границах Союзного государства, ситуация на Ближнем Востоке, Кавказский и Центрально-Азиатский регионы, противоречия в мировой политике. Все это оказывает серьезное влияние на то, что в зоне ответственности ОДКБ, риск военных конфликтов увеличивается. Это требует повышенного внимания и готовности к адекватному и эффективному реагированию.

Андрей Сердюков, начальник Объединенного штаба ОДКБ:

"Сохраняется значительное присутствие коалиционных и национальных войск в непосредственной близости от границ Беларуси и России, нарастает их военная активность, интенсивность и масштабы совместных учений. Активно совершенствуется оперативное оборудование территории региона с целью сокращения сроков перегруппировки войск НАТО к границам организации. Вместо поиска альтернативных путей политического диалога расширяется спектр принимаемых странами Запада к неугодным государствам санкционных мер, развязывается агрессивная информационная кампания против них".