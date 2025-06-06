В Москве стартовал автопробег ДОСААФ в честь 80-летия Великой Победы

2 июля состоится встреча с участниками из Беларуси. Автоколонны объединятся у мемориального комплекса "Рыленки" в Витебской области. Здесь захоронены 10 тыс. советских воинов, погибших в жестоких боях, которые шли в этих местах с октября 1943-го по июнь 1944-го. Также участники автопробега возложат цветы к памятнику Освободителям в городе Толочине и у Кургана Славы.

"ДОСААФ и Российской Федерации, и Республики Беларусь активно принимает участие в обучении по различным специальностям, которые сейчас особенно востребованы, исходя из тех событий, которые, к сожалению, проходят рядом с нами, у наших границ. Мы продолжаем готовить водителей для наших Вооруженных Сил и других силовых структур. Мы готовим в Беларуси военных летчиков. 2 года назад начали подготовку гражданских пилотов, и в 2025 году мы выпустим первых летчиков, пилотов гражданской авиации, которые всю подготовку прошли у нас в Беларуси. Безусловно, это важный момент не только ДОСААФ, но и страны в целом. Совместными усилиями мы способны обеспечить мир и спокойствие для наших людей, для нашего народа".