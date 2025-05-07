Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХАрмияМолодежьОбразованиеНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Москву на Поклонную гору доставили памятник, отлитый из тысяч монет

В Москву на Поклонную гору доставили памятник, отлитый из тысяч монет, которые собраны белорусами и россиянами в знак единства подходов наших народов к сохранению исторической памяти. Многие монеты хранились в семьях долгие годы и сберегли энергетику матерей, которые молились за своих детей, ставших на защиту Родины. Вместе с памятником в российскую столицу доставили и партию монет для единого сплава, который будет залит внутрь монумента.

В памятник войдет сплав монет более чем от 5 миллионов семей союзного пространства. Свои монеты уже передали и лидеры двух стран

обществоистория